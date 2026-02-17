融資を受ける約束で自分のキャッシュカードをSNSを通じて知り合った人物に譲り渡したとして去年8月に逮捕された宇部市の小学校教諭を、県教育委員会は17日減給1か月の懲戒処分とすると発表しました。（県教委の会見）「教育に対する信頼を大きく揺るがす不祥事を公立学校の教員が起こしたことにつきまして県民の皆様に深くお詫び申し上げます」減給1か月の懲戒処分となったのは、宇部市内の小学校の24歳の女性教諭です。女性