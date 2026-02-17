２月１７日昼前、札幌市西区で共同住宅が燃える火事があり、住人とみられる７０代の女性が病院に搬送されました。現場近くには保育園などもあり、周辺は一時騒然としました。爆発音が聞こえ、窓からは炎と黒煙が噴き出しています。（藤得記者）「火事の現場です。窓からは煙が立ち込め、消防による消火活動も続いています」火事があったのは、札幌市西区二十四軒４条３丁目付近の共同住宅です。午前１１時すぎ、通行人から「爆発し