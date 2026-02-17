お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りの煮込み料理を披露した。【写真】「奥さん羨ましい」アンガールズ山根が披露した手作りの“チキントマト煮込み”山根は「チキントマト煮込み」と紹介。「白菜入れてみた」と、定番のトマト煮に季節の野菜を加える工夫を明かし、「簡単」「美味かった〜」と満足げに振り返った。コメント欄には「美味しそう」「いい感じに煮込ま