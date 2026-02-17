ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会12日目の17日、フィギュアスケートペアのりくりゅうペアが金メダルを獲得し、冬季最多タイの18個のメダルとなりました。ここまで金3、銀5、銅9で17個のメダルを獲得してきたチームジャパン。大会12日目の現地17日のフィギュアスケートペアフリーでは、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”が158.13点をマークし、世界歴代最高得点で大逆転の金メダルを獲得。2022年の北京