名古屋ウィメンズマラソンの招待選手を発表し、記者会見する日本陸連の高岡寿成シニアディレクター＝17日、名古屋市名古屋ウィメンズマラソン（3月8日・バンテリンドームナゴヤ発着）の招待選手が17日に発表され、日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、前回2位で昨年の世界選手権代表の佐藤早也伽（積水化学）、前回女王シェイラ・チェプキルイ（ケニア）らが名を連ねた。2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャン