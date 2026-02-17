歌手の近藤真彦が2月15日に自身のInstagramを更新。盟友でギタリストの野村義男との部屋飲みツーショットを公開し、ファンからは歓声があがっている。2人は1979年10月から放送された大ヒットドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）の生徒役で共演し、同じく同ドラマで共演した田原俊彦と3人で「たのきんトリオ」として活躍した。近藤は《使用前使用後（笑）》とつづり、《よっちゃんさんとライブツアーナウ！残すとこ福岡と羽田