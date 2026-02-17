ＷＢＣを控える米国代表の主将を務めるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が１６日（日本時間１７日）、ドジャースの大谷翔平投手（３１）擁する日本代表との来るべき対戦に向け、決意を明かした。米放送局「スポーツネット・ニューヨーク（ＳＮＹ）」などの取材に応えたもので「素晴らしい試合になる。私は大谷とＷＢＣで対戦したことがないので、初対戦になることを願っている。本当のところ、恨み合いなんてない