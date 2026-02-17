オリエントスターのクラシックコレクション「M45」から、スモールセコンドモデルの新作が登場。ケース径39mmというバランスの取れたサイズに、自社製キャリバーF7H44を組み合わせたモデルだ。ラインナップは、星粒テクスチャーを施した75周年記念限定モデルと、レギュラーモデルの2種類を用意。○星粒が浮かぶダイヤル75周年記念モデルでは、夜空に瞬く星の粒を思わせるテクスチャー（砂地模様）を文字板に施した。微細な凹凸が光