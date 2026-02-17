デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムと長男ブルックリンの対立が報じられるベッカム家。バレンタインデーには、家族それぞれがパートナーとの愛を確かめ合うかのように写真を公開した。デヴィッドとヴィクトリア、ブルックリン、次男ロメオ、三男クルスがそれぞれのパートナーとのラブラブショットをインスタグラムに投稿。一方、末っ子のハーパーは、3人の兄たちに和解を望むようなメッセージを発信した。【写真】ブルックリン