亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』（Lemino・WOWOW）の放送・配信開始日が3月28日と決まった。また、追加キャストとして、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼らの出演が発表され、キービジュアルと人物相関図が解禁となった。【写真】『ストーブリーグ』登場人物たちの関係がわかる相関図本作は、2019年に韓国SBSで放送された同名ヒューマンドラマの日本リメーク版。野球未経験のGMが、万年最下位のプロ野球チーム