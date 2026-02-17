奥田民生と吉川晃司のタッグによるユニットOoochie Koochieが3月25日、ライブBlu-ray / DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースする。同映像作品の初回生産限定盤に特典映像として『Ooochie Koochie TOUR Documentary at HIROSHIMA -2025.12.31-』が収録されることが決定したほか、各CDショップチェーンでの購入者特典絵柄も公開となった。ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7