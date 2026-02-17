Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１７日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開した。前節・１４日はＪ３松本を２―０で下して今季初勝利を飾り、次節・２１日はＪ２甲府とホームで対戦する。立正大から今季加入した新人ＭＦ中村優斗が「ドリブルで仕掛けていきたい」と活躍を誓った。中村優は松本戦で左ウィングバックとして公式戦初先発。ＭＦ菊井悠介による全２得点にからみ、存在感を見せた。後半１５分にドリブル突破を図って倒され