福岡県福岡市に本社を構えるベンナーズは、2月21日(土)・22日(日)に東京駅「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて開催される、JR東日本クロスステーション主催のSDGsイベント「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」に出展する。ベンナーズは同イベントにおいて、未利用魚の価値を「食べる」体験を通じて実感できる取り組みを実施するという。海と茶業の課題に向き合うSDGsイベント「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」では、未利