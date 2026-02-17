会見の様子(JR四国・高松市浜ノ町) JR四国が17日、四国の魅力を発信する新しいブランドを発表しました。 （JR四国事業開発本部／廣田誠さん）「四国の魅力をより多くの方に届けるとともに、JR四国グループの飲食・物販セグメントの成長につなげていきたいと考えている」 新しいブランドの名称は「O’SHIKOKU（おーしこく）」です。 四国らしさを発信し、魅力的な商品を生み出そうとJR四国グルー