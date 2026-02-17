表彰された香川県の企業3社香川県庁 働き方改革や女性の活躍の推進などに取り組む香川県の企業3社が表彰されました。 17日、香川県庁で表彰式が開かれ、3つの会社の経営者らが出席しました。 「働き方改革推進大賞」を受賞した丸亀市のコスモ不動産は、営業時間を見直し、長時間労働を是正しました。 「女性キラサポ大賞」を受賞した多度津町の製造業、ユニコムは女性の管理職登用を積極的にすすめました。