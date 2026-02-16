まるじょうは、猫と人が一緒に楽しめる「猫節」および関連商品を集めた特別販売会「まるにゃんのおへや」を、2月22日の猫の日に合わせて、2月17日(火)〜23日(月)の期間、そごう広島店で開催する。人と猫が一緒に味わえる「猫節」人と猫が一緒に楽しめる「猫節」は、老舗鰹節メーカーが製造した高いランクの「本枯節」を使用している。「本枯節」は通常の鰹節よりも塩分相当量が低く、しかも香り高くうま味の詰まった鰹節だそう。少