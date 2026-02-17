札幌に3季ぶりの復帰を果たした福森晃斗が、コーナーキックからアシスト帰ってきた“悪魔の左足”がチームに今季初ゴールをもたらした。北海道コンサドーレ札幌は2月14日に明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節でRB大宮アルディージャと対戦。先制点となるDF家泉怜依のゴールをアシストしたのは横浜FCから3季ぶりの復帰を果たしたMF福森晃斗だった。開幕戦ではベンチスタートだった福森だったが、大宮との試合ではスタメンに名を