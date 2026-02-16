カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair(フェアリーケーキフェア)」は、2026年のホワイトデーに向けて、春の訪れを感じる季節限定スイーツギフトを販売する。希少いちご「古都華」を使用した生バターサンドの発売をはじめ、“春のベリーピンク”をテーマにした華やかな春色スイーツが揃う。ブランドいちご「古都華」の春限定生バターサンド春季限定の生バターサンド「フェアリークリームウィッチ 奈良県産古都華いちご生バ