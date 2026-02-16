モレスキンジャパンは、2月14日(土)より、日本の春を象徴する桜をモチーフにした「サクラ 限定版コレクション」を販売している。モレスキンストアおよび公式オンラインストアにて、同日より販売開始しており、全国の取扱店舗でも順次展開予定だ。春の訪れを感じる桜をモチーフにしたコレクション今回販売中の「サクラ 限定版コレクション」は、次の通り。ノートブック・ダイアリーは、画像1番左が「ノートブック / ハードカバー /