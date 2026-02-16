2026年に50周年を迎える米国自転車ブランド「トレック・バイシクル」が、2月12日(木)より楽天市場での販売を開始した。自社ECサイトに加えて楽天市場での販売を行うことで、ユーザーにトレックブランドに触れてもらう機会を増やすことが目的だ。もちろん、30日間満足保証をはじめとするトレックの手厚い保証プログラムは楽天市場での購入にも適用されるという。トレックについてトレックは、1976年にアメリカ・ウィスコンシン州で