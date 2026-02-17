東京ディズニーシーでは、2026年に開園25周年を迎えるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念した特別なカプセルトイが、2026年4月8日より順次登場！グランドオープンから25年間のアニバーサリーアートが復刻し、当時の雰囲気を感じられるデザインを使用した全3テーマのアイテムがラインナップされます。第1弾として登場する歴代のショッピングバッグをモチーフにした小物入れや