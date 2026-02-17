2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれる様々なコンテンツが登場します。今回は、メディテレーニアンハーバーで実施される体験型コンテンツ「ジュビリーブルーメモリーズ」を紹介します。 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”「ジュビリーブルーメモリーズ」 開催期間：2026年4月15日(水)〜開催場所：東京