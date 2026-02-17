◇卓球世界選手権ロンドン大会団体戦男女日本代表国内選考会（2026年2月17日羽曳野市立総合スポーツセンター）決勝トーナメントが行われ、男子は23年世界選手権シングルス代表の宇田幸矢（協和キリン）が優勝。3年ぶりの世界選手権出場を決めた。準決勝で木造勇人（関西卓球アカデミー）を3―1で破り、決勝では川上流星（星槎国際高横浜）をストレートの3―0で下した。代表復帰となる宇田は「代表から少し離れていたので