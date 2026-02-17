21日に東京ガーデンシアターで開催されるタイ・GMMTVの人気スターたちが一堂に揃うイベント『GMMTV FANFEST 2026 LIVE IN JAPAN』が、動画配信プラットフォーム・TELASAでライブ配信される。また、後日アーカイブ配信も実施される。【写真】ちょっとシュール（笑）砂に埋められるPondを見守るPhuwin今年は、昨年『The Ex-Morning 気まぐれな元恋人』で伝説のペア復活を遂げたKrist＆Singtoを筆頭に、GMMTV随一のペア主演作数を