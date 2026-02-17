他人の証券口座を乗っ取り株を売買し、株価をつり上げた罪に問われた中国籍の男の初公判が17日、東京地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。会社役員のリン・シンハイ被告は去年3月、仲間と共謀し、他人名義の複数の証券口座に不正にログインした上で上場企業の株を売り買いし、株価をつり上げた罪に問われています。リン被告は17日の初公判で、「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は、「仲間から株価がつり上