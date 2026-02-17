お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が自身のYouTube「さや香新山の夢の泉【公式】」を更新。生粋の阪神ファンがプロ野球の魅力を力説した。新山は大阪出身で、「お腹の中にいたときからのレベル」という阪神ファンだが、「僕は阪神ファンですけど、他の球団が自分なりの一番でいいんです。プロ野球を好きになってほしいんです」と熱く語り始めた。新山にとって一番のプロ野球の魅力はあらゆるプロスポーツの中で、自身の感