奥田民生さんのホームページが更新されました。【映像】奥田民生のHPに掲載されたお知らせ「奥田民生「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La”」 2／20岡山、2／22京都、公演延期のお知らせいつも奥田民生を応援いただき、誠にありがとうございます。今週末に予定しております「MTRYツアー2026 “春 Ooh La La” 」の下記2公演ですが、本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいてい