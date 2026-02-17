俳優の妻夫木聡（４５）と広瀬すず（２７）が１７日、東京・内幸町のイイノホールで「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式に出席した。東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定しており、妻夫木は「宝島」で、２０１０年度の「悪人」に続いて２度目の主演男優賞。広瀬は主演女優賞を初受賞し、「片思い世界」「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」の３作品が対象となった。「ブルーリボン賞」野授