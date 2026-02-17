2010年までの“鉄のオキテ”ANA（全日空）は「グループ中期経営戦略」において、同グループが2029年度以降をめどに、成田空港からの北米、アジア路線を増強し、成田の事業規模を1.7倍に増加する方針を示しました。これは同空港において滑走路の増備などの再拡張が行われ、発着回数が大幅に増えることにともなってのものです。【写真】えっ…これが成田空港にあった「世界唯一の激レア巨大装置」驚愕の全貌ですしかし、1978年か