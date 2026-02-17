3月30日から放送されるNHK連続テレビ小説『風、薫る』のメインビジュアルが公開された。 参考：朝ドラ『風、薫る』主題歌はMrs. GREEN APPLE大森元貴「すべての人への人生讃歌」 朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いな