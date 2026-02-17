２月15日にJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第２節が開催。柏レイソルは東京ヴェルディとホームで対戦し、１−２で敗れた。この一戦で、試合終了間際に柏のDF原田亘が一発退場。ボールを奪おうとスライディングしたが、足裏が相手選手の脛にヒット。危険なプレーと判断され、レッドカードを受けた。この判定に対し、現役時代に柏やジェフユナイテッド千葉、東京Vで活躍した元日本代表DFの近藤直也氏が、17日に