18日、薩摩地方は一日を通して晴れ、日中は雲が少なく青空が広がる見込みで、にわか雨の心配もないでしょう。大隅地方も全般によく晴れますが、朝と日中の気温差が大きいため、調整しやすい服装がおすすめです。種子島・屋久島地方は朝に雲がかかる所がありますが雨の可能性は低く、日中から夜にかけて安定した晴天となるでしょう。奄美地方は午前中に雲が多くにわか雨の恐れがありますが、午後には次第に晴れる見込みです。