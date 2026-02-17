30年に1度程度の顕著な少雨となる地域が広がっています。気象庁は、さらに今後1か月程度は少雨を解消するような雨が降りにくいとして、火災などに注意を呼びかけています。気象庁によりますと、東北の太平洋側と関東甲信から九州にかけて、30年に1度程度の顕著な少雨の地域が広がっています。1月上旬からの降水量が平年の10％以下となる地点もあり、各地でダムの貯水率も低下しています。北日本・東日本の太平洋側と、西日本では、