モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2月19日から静岡県内のモスバーガー全39店舗において、静岡第一テレビの情報番組「まるごと」と共同開発した新商品「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」を静岡県限定・数量限定で発売する。また、「モスライスバーガー まるごと海老フライ 駿河湾産桜えび入りマヨソース」と「まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）〜桜えび入り和風マヨソース〜」、そして昨