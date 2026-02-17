プラスは、手帳やカードを彩るデコレーションローラースタンプ「デコロール」シリーズから、ネコをモチーフにした限定デザイン「ネコロール」を、2月22日の「猫の日」に合わせて発売する。「ネコロール」は、昨年8月に新発売した「デコロール」から生まれた限定シリーズ。コンパクトなスティック形状のローラーをコロコロと転がすだけで、手帳や日記が“ネコまみれ”に。好きな長さでかわいく飾って、自由に“ネコデコレーション”