BMSGが公式サイトを更新。「新経営体制への移行およびガバナンス体制の強化に関するお知らせ」と題する文書を公表し、「取締役COO・社外取締役候補者の決定およびリスクコンプライアンス室の設置」などについて、知らせました。文書は、代表取締役であるSKY-HIこと日高光啓さんの署名で公表されました。 【写真を見る】【 BMSG 】 「新経営体制への移行」と「ガバナンス体制の強化」を発表「クリエイティブの質の追求と、組