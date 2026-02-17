気象庁は、30年に一度レベルの記録的な少雨になっているとして、北日本から東日本の太平洋側と西日本に「少雨に関する気象情報」を発表し、林野火災などに注意を呼びかけました。気象庁によりますと、東北地方の太平洋側から九州南部では、低気圧の影響を受けにくく、30年に一度レベルの記録的な少雨になっているということです。西日本では、太平洋側・日本海側とも、先月の降水量が1月としては統計史上、最も少なかったほか、岩