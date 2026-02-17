◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。ペアショートプログラムでリフトのミスがあり全体5位スタートとなりましたが、フリースケーティングは冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフトなど最後までノーミスの完璧な演技を見せ、結果は世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合