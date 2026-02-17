中台関係の悪化で台湾有事が起こる可能性が高まっている。評論家の宮崎正弘さんは「気になるのは台湾全土に1万人いる『台湾ヤクザ』の動向だ。彼らは中国共産党の統一戦線と情報機関からの資金援助と暗黙の支援を受けている」という――。（第2回）※本稿は、宮崎正弘『地獄の中国』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pressmaster※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster■中国共産党