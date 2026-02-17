日々のコミュニケーションの中で、感情をうまく表現できない子どもたちがいる。どうすればよいのか。発達心理学者の渡辺弥生氏は「非行に走る子どもの中には、感情表現が苦手な子も多い。まずは、自らが抱くネガティブな感情に気づくことから始めてほしい」という――。※本稿は、渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MANIC