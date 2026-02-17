【モデルプレス＝2026/02/17】タレントのギャル曽根が2月16日、自身のInstagramを更新。長男と次女の仲睦まじい様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳大食いギャル「息子さんスタイル抜群」長男が次女を肩車する姿◆ギャル曽根、兄妹ショット公開ギャル曽根は「お兄ちゃんと次女。仲良し」とつづり、制服姿の長男と次女の姿を投稿。長男が次女を肩車して屋外を歩いている様子が収められており、兄妹の温かい関係性が伝わる