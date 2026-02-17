有名人の顔の印象が変わると、SNSでは変化の理由はメイクなのか美容医療なのか整形手術なのかと議論になるのが恒例だ。ドナルド・トランプ米大統領をとりまく女性幹部たちは似たような見た目であることで知られているが、彼女たちの顔が富裕層女性特有の顔つきに変わってきたと評判だ。臨床心理士の岡村美奈さんが、最新のマー・ア・ラゴ顔が人々に及ぼす影響について分析した。【写真】トランプ側近のひとり、レヴィット報道官