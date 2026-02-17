衆議院選挙の投開票から1週間が経った2月16日（月）。まだあたりが薄暗い午前6時半、JR津田沼駅北口で紙袋を手に、通勤に向かう人々にビラを手渡す男性の姿があった--中道改革連合の元共同代表・野田佳彦氏である。【写真を見る】2017年の企画で「平成総理一番の悪筆」と評されてしまった野田氏の書道。野田氏が配っていた「敗戦の弁」公示前勢力から議席を3分の1以下に減らすという大敗北を喫した中道。野田氏と斉藤鉄夫・元