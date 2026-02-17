芸能活動20周年を迎えた前田敦子（34）は、自身14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）を刊行するにあたり、「お芝居のアウトプットが続いたタイミングがあって、だったら写真集に向けて自分と向き合うのもいいかもしれないと思った」と語る。【前後編の後編。前編から読む】【写真】「やれることは全部出し切りました。だから、これが最後の写真集」と語った前田敦子ラスト写真集よりアザーカット2010年の著書『前田敦子の