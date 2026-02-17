2月13日配信の報道番組『ABEMA Prime』（ABEMA、以下アベプラ）で、社民党副党首・ラサール石井参院議員（70）との激論が話題を呼んだお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇（42）。8日投開票の衆議院選挙で、前身の社会党時代を含めて初の議席数ゼロという惨敗を喫した社民党。そうした結果を受けて石井氏はアベプラに出演したが、松陰寺は「やっぱり社民党はちょっと今後、まぁ、あまりいい未来は見えないなという風には僕は思ってて