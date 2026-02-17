2025年12月8日に芸能生活20周年を迎えた前田敦子（34）が、AKB48を卒業した2012年以来、14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）を刊行した。グループ卒業後の14年間、写真集のオファーが「ないこともなかった」と明かしながらも、このたび久々の撮影に臨んだ経緯を話してくれた。【前後編の前編】【写真】「やれることは全部出し切りました。だから、これが最後の写真集」と語った前田敦子ラスト写真集よりアザーカット「ふだ