ほうれい線、眉間のシワ、下がった口角、上まぶたのたるみ。これらは、多くの40代が直面する肌悩みです。そのまま放置していると老け見えする可能性が高いので、気になる方はメイクでうまくカバーしましょう。今回は、美容ライターの遠藤幸子が、4大老けパーツをメイクでカバーする方法を紹介します。◆40代の老けパーツ1：眉間のシワ眉間のシワはその存在だけで、老けて見えたり、不機嫌そうに見えたりしてしまいます。です