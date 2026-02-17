記者会見する女性検事＝17日午後、大阪市北区元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が準強制性交罪に問われた事件を巡り、国や北川被告らに計約8300万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した元部下の女性検事が17日、大阪市内で記者会見し「私の身に何が起き、検察組織の何が問題なのかを裁判の場で明らかにしたい」と話した。提訴は16日付。女性は性被害もその後の二次被害も検察で起きたとし「二度と私のような被害を出さ