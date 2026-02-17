プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が17日に自身のインスタグラムを更新。アスリート豪華3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ひるおび！ありがとうございました！」とつづり始めた。「葛西さんの解説でスキージャンプの事が理解できるようになり、そばで聴けるなんてめちゃくちゃ贅沢な時間でした！安藤ミキティーー！！もありがとう」とTBS「ひるおび」で共演した安藤美姫、葛西紀明との豪華3ショット