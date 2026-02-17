連合の芳野友子会長と会談し、取材に応じる中道改革連合の小川代表（中央）＝17日午後、東京都千代田区中道改革連合の新体制人事の全容が判明した。公明党出身者から、幹事長代行に中野洋昌氏、選対委員長代行に河西宏一氏、国対委員長代行に中川康洋氏を起用。要職の代行ポストに処遇し、党内融和と協調を重視した。衆院選惨敗で共同代表を引責辞任した野田佳彦、斉藤鉄夫両氏は顧問に就く。関係者が17日、明らかにした。18日の